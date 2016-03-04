بالصور.. وكيل أوقاف الإسكندرية يرأس قافلة دعوية عقب صلاة الجمعة

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية بمنطقة العجمى بمسجد محمد موسى عقب صلاة الجمعة، ويرأسها الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والتى كانت عن تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.

وحضر الفعالية عدد كبير من أهالى العجمى بغرب الإسكندرية وشباب الدخيلة وسط تفاعل مع الداعية ورجال الأزهر.

يذكر أن القوافل الدعوية التى تنظمها مديرية الأوقاف بالإسكندرية تحت رئاسة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف لنشر الإسلام الوسطى بالإسكندرية وإزالة الأفكار المتطرفة التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

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