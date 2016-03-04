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ننشر كشوف أسماء المرشحين لشغل 60 وظيفة بمكتبة مصر العامة فى مطروح

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ننشر كشوف أسماء المرشحين لشغل 60 وظيفة بمكتبة مصر العامة فى مطروح ننشر كشوف أسماء المرشحين لشغل 60 وظيفة بمكتبة مصر العامة فى مطروح
أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمطروح، كشوف أسماء 425 شخصا تنطبق عليها شروط الترشح لشغل 60 وظيفة، بمكتبة العامة فى محافظة مطروح، تمهيداً لمقابلات المرشحين وإجراء الاختبارات، خلال الفترة التى تبدأ غداً السبت وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

و أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه بذل جهداً كبيراً لتوفير 60 درجة مالية، لتعيين أبناء محافظة مطروح بمكتبة مصر العامة وذلك بعد موفقه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، الذى بعث المحافظ له برقية شكر وتقدير بالنيابة عن أهالى مطروح، لما قدمه للمحافظة خلال توليه رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم استحداث المجموعة النوعية للمكتبات والوثائق، على أن تندرج تحتها وظائف ( أخصائي مكتبات ووثائق - أخصائي توثيق ونشر ثالث ) كما تم استحداث وظيفة أخصائي شئون إدارية ثالث بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية.
>وأكد المحافظ على أنه سيتم عمل الاختيارات للمرشحين للوظائف المطلوبة، بالمكتبة بكل شفافية وحيادية تامة.

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(1)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(2)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(3)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(4)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(5)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(6)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(7)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(8)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(9)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(10)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(11)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(12)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(13)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(14)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(15)

-كشوف-أسماء-المرشحين-لشغل-60-وظيفة-بمكتبة-مصر-العامة-فى-مطروح-(16)


>- محافظ مطروح: الموافقة على 60 وظيفة لأبناء المحافظة بالمكتبة العامة

- بالصور.. تسليم 10 ملايين جنيه تعويضا لأهالى رأس الحكمة بمطروح

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