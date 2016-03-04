ضبط المتهم الرئيسى فى معركة بالأسلحة بين عائلتين بسبب قطعة أرض بالقليوبية

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أنه تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسى فى الاشتباكات بقرية كفر أبو ذكرى، ويدعى "إبراهيم س.ح" والذى قام بفتح النيران على الضحايا من بندقية آلية المستخدمة فى الواقعة.

كانت قرية كفر أبو زكرى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، قد شهدت معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب النزاع على حد فاصل لقطعة أرض زراعية، أسفرت عن مصرع وإصابة 23 شخصا من العائلتين، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى.

عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط مستشفى بنها الجامعى، وانتشرت عناصر من الأمن المركزى لتأمين المبنى والأطباء عقب وقوع اشتباكات بين عائلتين بقرية كفر أبو ذكرى ببنها، وقام اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، بتفقد حالة المصابين، وتم الدفع بقوات من الأمن إلى القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وقال الدكتور محمد عبد السلام مدير عام مستشفى بنها الجامعى، إنه تم إلغاء الإجازات بالمستشفى، والدفع بفرق طبية من المتخصصين فى العظام والجراحة لمتابعة حالات الإصابات، بالإضافة إلى فرق من التمريض ومديرى الطوارئ والاستقبال.

وأشار "عبد السلام" إلى ارتفاع عدد القتلى فى الاشتباكات إلى 5 قتلى و18 مصابًا مصابين بإصابات نارية متوسطة وخفيفة، من بينهم حالتان فى حالة حرجة تم نقلهما لغرف العمليات لإصابتهما بتهتكات فى الأمعاء، وتم توفير كميات من الدم ببنك الدم الرئيسى بالمستشفى تحسبا للطوارئ.

كان تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة بنها بوقوع مشاجرة حادة بين عائلتين بقرية كفر أبو زكرى بمدينة بنها، ولقى 5 مواطنين مصرعهم وإصابة 18 آخرين، وتم نقلهم الجثامين والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى.

وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتم فرض كردون أمنى حول القرية لضبط الجناة، ومنع تجدد الاشتباكات ووقوع ضحايا آخرين.

ودلت تحريات المباحث أن المشاجرة وقعت بين "إبراهيم سعد" متهم أول وطرف ثانى "نادية سليمان عقيلى" بسبب النزاع بينهم على حد فاصل لعدد 3 قراريط أرض زراعية بقرية كفر أبو زكرى بمدينة بنها، ما أدى إلى قتل 5 أشخاص وإصابة عدد من الأهالى منهم رضا محمد عواد وشحتة محمد عواد وناصر محمد عواد وحسين إبراهيم عبد الغفار، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه قال زين سرحان مدير إدارة الأمن المدنى بالجامعة، إنه تم الدفع بفرق نسر وصقر لتأمين مبنى المستشفى والأطباء والتمريض وتم التأكيد على التعامل بإيجابية من ذوى الحالات المصابة.

ارتفاع عدد ضحايا مشاجرة عائلتين بالقليوبية لـ5 قتلى و18 مصابا