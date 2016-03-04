محو الأمية يطالب جامعة سوهاج بوضع آليات لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات‎

قال محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بسوهاج، فى تصريح خاص لوكالة أونا، أنه جاري التنسيق مع كلية التربية بسوهاج لوضع ألية لتفعيل قرارت المجلس الاعلى للجامعات فى مجال محو الامية.

حيث قرر المجلس الموافقة على انشاء وحدة بجامعة سوهاج تابعة لنائب رئيس الجامعة لخدمة تنمية المجتمع المحلى والبيئة المحيطة وتكون هذة الوحدة هى حلقة وصل مابين الجامعة وفرع الهيئة بسوهاج وشمل القرار أن يكون محو أمية 8 أشخاص شرط اساسى لحصول الخريج على شهادة المؤهل فى الكليات النظرية على ان يكون للكليات العملية تحديد المحتوى المجتمعى لخدمة البيئة.

وأضاف الدالى أن المجلس الاعلى للجامعات وافق على ان تكون مادة تعليم الكبار مادة عملية ولها تطبيق ميدانى فى السنتين الاولتين فى الدراسة بالجامعة.