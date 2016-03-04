مقتل 17 شخصًا في هجوم مسلح على دار مسنين في عدن

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم، بينهم 12 من النزلاء و4 ممرضات هنديات وحارس، اليوم الجمعة، عندما هاجم مسلحون مجهولون دارا للمسنين في عدن.

وقال مسؤولون يمنيون إن أربعة رجال اقتحموا دار المسنين في حي الشيخ عثمان، وقتلوا حارسا ثم راحوا يطلقون النار عشوائيا على كل من بداخلها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادرها قولهم إن المهاجمين “متطرفون”، مشيرة إلى أن تنظيم “داعش” ربما يكون وراء الهجوم.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن المسلحين طرقوا الباب وأخبروا الحارس أنهم قدموا لزيارة أمهم بالدار، ولحظة قيام الحارس بفتح الباب باشروه بإطلاق النار واقتحموا الدار مطلقين النار بشكل عشوائي على طاقم التمريض والنزلاء العجزة .