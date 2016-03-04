المهندسين: لن نقبل خريجى المعاهد الخاصة الحاصلين على أقل من 80%بالثانوية

أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة أصدرت قرارا بعد التواصل مع كافة الأجهزة بضرورة أن يحصل خريج كليات الهندسة فى 2015 ، كحد أدنى لقبول قيده 80% فى الثانوية العامة، نظرا لوصول المجموع الكلى للقبول بالمعاهد الخاصة للهندسة إلى 60 %، فى مقابل 95% بالكليات الحكومية.>وأشار إلى أن النقابة تدرس بداية من العام المقبل تحديد حد أقصى لقبول خريجى الكليات والمعاهد الخاصة فى الجامعات، بحيث يكون أقل 10% بحد أقصى عن مجموع خريجى الكليات الحكومية.

واستقبل المهندسون المشاركون بالجمعية العمومية العادية، حديث النقيب، بالمطالبة بألا يزيد الفارق بين خريجى الكليات الخاصة والحكومية عن 5% فقط حفاظا على المهنة.

وعلى جانب آخر، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة حريصة على مشاركة الدولة بآرائها فى عدة قضايا ومشاكل، للتأكيد على تواجدها فى كافة ما يخص المهندسين وقضايا الهندسة، مؤكدا أن النقابة يمكنها أن يكون موقفها قوى بوحدة أعضائها، باعتباره الطريق الأول لتحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن وقفة 6 فبراير الماضى والدعوة للاحتشاد كانت بداية وليست نهاية للمطالبة بحقوق المهندسين المشروعة، وردا على تجاهلها.

وأضاف النبراوى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين :"المطالبة بتطبيق الكادر من أهم أولويات مجلس النقابة، ونجحنا فى صياغة المشروع، وحصلنا على عدة وعود لإقراراه إلا أن اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة، وتقدمنا للوزارة الحالية وحتى الآن لم نحصل على شئ، ومصرين على بدل تفرغ مناسب ولائق، فلا يمكن أن يستمر ما تم إقراره فى السبعينات حتى الآن، ولدينا مشاكل كثيرة فى النقابة، وعلاقتها بالوزارات المختلفة، وزير الرى خاطبنا أمس واطلعت على خطابه، لكننا لم نجد ما هو جديد، فقط وعود دون تنفيذ، كما فى وزارة الصحة، لا يمكن أن يكون هناك كادر يضم كافة المهن التى تعمل بوزارة الصحة ولا يضم المهندسين العاملين بالوزارة، المهندسين جميعهم يد واحدة فى كافة الوزارات".

وتابع:"المرتبات بالتنمية المحلية أمر لا يمكن أن يستمر، الوزير متفهم لهذا، لكننا لم نر أى إجراءات حيال حل مشاكلهم، لا يمكن أن يتم تحميلهم ما يحدث من مشاكل يومية بالمحليات دون علاج مشاكلهم، ونؤكد أن وقفة 6 فبراير كانت بداية، بحضور أكثر من ألف مهندس، وفى حال تكرارها لابد من وجود أعداد أكثر بكثير".

أما عن زيادة المعاشات، فقال:"معاش النقابة كان 550 جنيه، وكان لنا وعد بتوصيله إلى ألف جنيه، والذى كان لابد من إجراء تعديلات على القانون الخاص بالنقابة، لزيادة الموارد لتغطيته، مازلنا على إصرار، وحققنا زيادة مبدأية فى العام الماضى، والاجتماع للمجلس الأعلى يوم 26 فبراير الماضى نجح فى زيادة المعاشات، و سيتم التصويت عليها بقيمة 150 جنيها، والمجلس على إصرار فى الوصول إلى ألف جنيه كمعاش".

ولفت إلى أنه من المقرر انتهاء لجنة حلم مستشفى المهندسين من أعمالها، بعدما نجحت النقابة فى الحصول على أرض مساحة 4 أفدنة لإقامة مستشفى للمهندسين، حيث تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية وسيتم وضع حجر أساس المستشفى خلال الشهر الجارى، وهى تضم 4 مبانى منقسمة.

واستطرد نقيب المهندسين:" تم استعادة الأراضى المسحوبة فى التجمع الخامس و6 أكتوبر وبرج العرب، وتم استئناف كافة المشروعات المتوقفة عدا مشروع واحد، نعمل على إعادة العمل به، وسيتم طرح وحدات للبيع بمدينة العبور والعاشر من رمضان، كما تم مخاطبة الإسكان لتخصيص أراضى للإسكان الاجتماعى".

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بحضور 995 عضواً