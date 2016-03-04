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ميل ببرج سكنى فى مدينة سمالوط بالمنيا

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ميل ببرج سكنى فى مدينة سمالوط بالمنيا ميل ببرج سكنى فى مدينة سمالوط بالمنيا
تضرر مواطنين بمدينة سمالوط، شمال المنيا من حدوث ميل ببرج سكنى بمدينة سمالوط اليوم الجمعة، دون إصابات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد محمد أبو الليل، مأمور مركز شرطة سمالوط، بتضرر مواطنين، من حدوث ميل ببرج سكنى خلف نادى الداقوفى، بمدينة سمالوط، مما تسبب فى أضرار بالمنازل المجاورة دون إصابات.

قرر اللواء جمال مبارك، رئيس مركز ومدينة سمالوط، ان البرج مخالف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، للإزالة.

تحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة العامة التحفظ على موقع البرج، وتشكيل لجنة فنية لتحديد خطورته.


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