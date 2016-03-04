تعليم الوادى الجديد ينهى صيانة 12 مدرسة بتكلفة 8.1 مليون جنيه

قال ميسرة حريف، مدير عام التخطيط بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن المديرية بالتعاون مع هيئة الابنية التعليمية انتهت من أعمال الصيانة والتطوير لعدد 12 مدرسة، بإعتمادات بلغت 8 مليون و 150 ألف جنية ، من صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور محمد عمر أحمد مدير الصندوق .

وأضاف ميسرة، فى تصريحات له اليوم، أن هذه المدارس هي الفكرية بالخارجة ، الامل لضعاف الصم بالخارجة، المهنية بالخارجة ، صلاح الدين الإبتدائية بالخارجة ، غرب الموهوب الابتدائية بالداخلة ، السلام الاعدادية القديمة بالخارجة ، صلاح الدين الاعدادية بالخارجة، رافت الهجان بالفرافرة ،حطية الشيخ مرزوق بالفرافرة ، ابوبكر الصديق الابتدائية ، الشيخ مفتاح ببلاط، المستقبل الابتدائية ببلاط.

وأشارمدير عام التخطيط، إلى أنه جارى طرح مدرسة دوش بإدارة باريس لتصبح مدرسة تعليم اساسي علي مساحة 7500 متر مربع ، والتي صدر لها القرار رقم 1609لسنة 2015 ، بتمويل من صندوق دعم المشروعات التعليمية بوزارة التعليم بقيمة 3 مليون جنية .