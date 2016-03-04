محافظ مطروح يطلق مبادرة "مطروح بتصبح على مصر" وتجميع 3 مليون جنية

أطلق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مبادرة "مطروح بتصبح على مصر " تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأبناء مصر بالمشاركة فى جهود التنمية من خلال مبادرة "صبح على مصر "

وأكد محافظ مطروح، فى بيان له اليوم، أن هناك استجابة كبيرة من أبناء المحافظة ورجال الأعمال المخلصين، للمشاركة فى مبادرة "مطروح بتصبح على مصر" حيث تم جمع 3 مليون جنية حتى الآن.

وأشار المحافظ، إلى استمرار المبادرة ودعا للمشاركة الايجابية من أبناء المحافظة، فى دعم هذه المبادرة، خاصة وان محافظة مطروح دائما ما يكون لها السبق فى دعم اى مبادرة لصالح الدولة.

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