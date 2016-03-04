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بالصور.. "أمن مطروح" تشن حملة مرورية وتموينية مكبرة على مدينة النجيلة

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بالصور.. "أمن مطروح" تشن حملة مرورية وتموينية مكبرة على مدينة النجيلة بالصور.. "أمن مطروح" تشن حملة مرورية وتموينية مكبرة على مدينة النجيلة
شنت مديرية أمن مطروح، حملة مرورية وتموينية مكبرة بمدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، وعدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا والمخالفات والسيارات المخالفة.

وقد تمكنت الحملة المرورية من ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وتسيير والاشتباه فى الصلاحية الفنية، و15 مخالفة بدون رخص قيادة و9 انتهاء رخص تسيير و13 أمن ومتانة و10 مخالفات انبعاث دخان كثيف، كما تم تحرير 19 مخالفة على نموذج 125 مرور، وتحصيل مبلغ 7650 جنيها غرامات فورية.

كما تمكنت الحملة التموينية على محلات مدينة النجيلة، من ضبط 38 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، و21 علبة صلصة و6 عبوات مربى مجهولة المصدر، وتحرير محضر مخالفة النشاط و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية و8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

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