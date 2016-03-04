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رئيس نقابة عمال قناة السويس: نجاح المفاوضات والاستجابة لمطالب العمال

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رئيس نقابة عمال قناة السويس: نجاح المفاوضات والاستجابة لمطالب العمال رئيس نقابة عمال قناة السويس: نجاح المفاوضات والاستجابة لمطالب العمال
قال كرم عبد الحليم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، إن مجلس إدارة النادى العام بالهيئة برئاسة المهندس محمد عبد العظيم وافق على مطالب عمال أندية هيئة قناة السويس، وذلك عن طريق المفاوضة الجماعية مع النقابة.

وأشار كرم إلى أنه تمت الموافقة على رفع نسبة الجهود من 100% إلى 125% ورفع العلاوة الدورية من 7% الى 15% والموافقة على مشروع صحى كامل للعامل وأسرته وعمل لائحة عامة يتم الإعداد لها من ممثل صاحب العمل وممثل للعمال وزيادة الدعم السنوى للنقابة.

وأضاف كرم أن المفاوضات بين النقابة والنادى العام تمت بشكل حضارى وتم مراعاة صالح الطرفين العمال والهيئة ، وهى نموذج يحتذى به فى أى عملية مفاوضة جماعية لأطراف العملية الانتاجية على مستوى وأن عمال أندية هيئة قناة السويس يواصلون العمل بكل جهد وإخلاص.

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مصر 365

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