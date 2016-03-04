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وصول جثمان الملازم أحمد عبدالله شهيد العريش لمطار أسوان الحربى

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وصول جثمان الملازم أحمد عبدالله شهيد العريش لمطار أسوان الحربى وصول جثمان الملازم أحمد عبدالله شهيد العريش لمطار أسوان الحربى
وصل منذ قليل، جثمان الشهيد ملازم أول أحمد عبد الله رزق، إلى مطار أسوان الحربى، تمهيداً لدفنه إلى مثواه الأخير بقرية الغنيمية مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وكان فى استقبال جثمان الشهيد بالمطار، اللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، نائباً عن محافظ أسوان، وعدد من قيادات القوات المسلحة، لتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية، حتى مقابر عائلته بالقرية.

وكان الشهيد يتلقى علاجه الأيام القليلة الماضية داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، على إثر إصابته فى عملية إرهابية بمدينة العريش بشمال سيناء.


>محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان فى تشييع جثمان شهيد العريش بعد صلاة الظهر

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