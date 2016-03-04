يحيى قلاش: نقابة الصحفيين مستقلة بآرائها.. وهذا لا يعنى استقلالها عن الدولة

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين مستقلة بآرائها، وهذا لا يعنى أنها مستقلة عن الدولة وعن رئيسها، موضحاً أن الاستقلال فى الرأى لا يعنى أنها لا تتفاوض مع رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء فى جميع الملفات المرتبطة بالصحفيين.

جاءت تصريحات "قلاش" ردًا على مهاجمة عدد من الصحفيين المشاركين فى اللقاء المفتوح الذى عقده مجلس النقابة على هامش الدعوة للجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة، والتى لم يكتمل نصابها القانونى، على توجيه مجلس النقابة دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية اليوبيل الماسى للنقابة، المقرر الاحتفال به فى نهاية مارس الجارى.

وأضاف "قلاش" موجها رسالة للصحفيين: "إذا دعوتم لنظر طرح الثقة فيا أنا مستعد، و لكن غير مستعد أن يزايد عليا ولا على مجلس النقابة أحدًا".

وكان مجلس نقابة الصحفيين، أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، لـ 18 مارس الجارى، وذلك لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء التى يبلغ عددها 8420 عضواً، حيث وقع فى كشوف الحضور ما يقرب من 226 صحفيًا، مما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد لـ 18 مارس الجارى، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.

- تأجيل انعقاد عمومية "الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات والأجور لـ 18 مارس