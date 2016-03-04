فضائية كويتية تخصص شريط الرسائل طوال شهر مارس لدعم "صبح على مصر"

أعلنت فضائية سكوب الكويتية، تبنى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "صبح على مصر بجنيه"، وتخصيص مساحة شريط رسائل القناة لشهر مارس 2016 لدعم حملة صبح على مصر.

وجاء فى نص البيان، الذى نشرته القناة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "إيمانا بالدور الرئيسى الذى تلعبه جمهورية مصر العربية فى حفظ استقرار وسلام المنطقة وشعورنا كمؤسسة إعلامية كويتية بضرورة المساهمة ولو بالشىء القليل فى دعم اقتصاد هذا الوطن المعطاء، الذى لم يبخل علينا يوماً بالوقوف مع بلدنا الكويت، نعلن تبنى مبادرة فخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وتخصيص ريع شريط رسائل القناة لشهر مارس 2016، لدعم حملة صبح على مصر..تلفزيون سكوب_الكويت".

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