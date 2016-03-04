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فضائية كويتية تخصص شريط الرسائل طوال شهر مارس لدعم "صبح على مصر"

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فضائية كويتية تخصص شريط الرسائل طوال شهر مارس لدعم "صبح على مصر" فضائية كويتية تخصص شريط الرسائل طوال شهر مارس لدعم "صبح على مصر"
أعلنت فضائية سكوب الكويتية، تبنى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "صبح على بجنيه"، وتخصيص مساحة شريط رسائل القناة لشهر مارس 2016 لدعم حملة صبح على مصر.

وجاء فى نص البيان، الذى نشرته القناة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "إيمانا بالدور الرئيسى الذى تلعبه جمهورية مصر العربية فى حفظ استقرار وسلام المنطقة وشعورنا كمؤسسة إعلامية كويتية بضرورة المساهمة ولو بالشىء القليل فى دعم هذا الوطن المعطاء، الذى لم يبخل علينا يوماً بالوقوف مع بلدنا الكويت، نعلن تبنى مبادرة فخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وتخصيص ريع شريط رسائل القناة لشهر مارس 2016، لدعم حملة صبح على مصر..تلفزيون سكوب_الكويت".

فضائية سكوب الكويتية (2)

فضائية سكوب الكويتية (1)


>- "صبح على مصر" فى عيون الأحزاب.. مستقبل وطن: وجهنا أعضاء الحزب للمشاركة فى المبادرة.."الوفد" يبتعد عن فتح الملف مع أعضائه.. "المحافظين" يوجه بتنظيم فعاليات لدعمها.. والحركة الوطنية: مش هتحل المشاكل

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مصر 365

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