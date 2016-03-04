نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2015 بالأغلبية وزيادة المعاشات فى مايو

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2015، وموازنة 2016، واستمرار تكليف مراقب الحسابات وزيادة أتعابه إلى 80 ألف جنيه، بجانب تفويض المجلس الأعلى بالتصرف فى الشركات ذات رؤوس الأموال الأقل من مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على بيع المجمع الصناعى لكفر ربيع، وتصفية شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة، وزيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيه بدءً من مايو المقبل.

وحاول الرافضون لتلك القرارات، إثارة المشاكل بالهتاف "باطل"، إلا أن الموافقين على القرارات ردوا على تلك الهتافات برفع البطاقات الخضراء للتأكيد على موافقتهم.