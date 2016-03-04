أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2015 بالأغلبية وزيادة المعاشات فى مايو

Google+ Print
نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2015 بالأغلبية وزيادة المعاشات فى مايو نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2015 بالأغلبية وزيادة المعاشات فى مايو
وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2015، وموازنة 2016، واستمرار تكليف مراقب الحسابات وزيادة أتعابه إلى 80 ألف جنيه، بجانب تفويض المجلس الأعلى بالتصرف فى الشركات ذات رؤوس الأموال الأقل من مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على بيع المجمع الصناعى لكفر ربيع، وتصفية شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة، وزيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيه بدءً من مايو المقبل.

وحاول الرافضون لتلك القرارات، إثارة المشاكل بالهتاف "باطل"، إلا أن الموافقين على القرارات ردوا على تلك الهتافات برفع البطاقات الخضراء للتأكيد على موافقتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365