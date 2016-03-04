درة بطلة «الخروج».. وبداية تصويره في مدينة 6 أكتوبر

تعاقدت شركة اروما بيكتشرز مع النجمة درة على لعب البطولة النسائية لمسلسل الخروج لتشارك النجوم ظافر العابدين وشريف سلامة البطولة الجماعية للعمل الذي يكتبه محمد الصفتي ويخرجه ماندو العدل ويشاركهم العمل كل من أحمد راتب وصلاح عبد الله ومحمد ابو داوود ورشا المهدي وتامر ضيائي وإنجي ابو زيد ونورهان ورانيا منصور.

وتدور أحداثه في عالم من الاثارة والتشويق التي برعت اروما بيكتشرز في تقديمه في عدد من الاعمال التي حققت نجاحا على الصعيدين الجماهيري والنقدي مثل لعبة ابليس والصياد وظرف أسود.

المسلسل بدء تصويره منذ عدة ب٦ اكتوبر بمشاهد جمعت الفنانين شريف سلامة ونورهان