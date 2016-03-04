أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

درة بطلة «الخروج».. وبداية تصويره في مدينة 6 أكتوبر

Google+ Print
درة بطلة «الخروج».. وبداية تصويره في مدينة 6 أكتوبر درة بطلة «الخروج».. وبداية تصويره في مدينة 6 أكتوبر

درة (أرشيفية)

تعاقدت شركة اروما بيكتشرز مع النجمة درة على لعب البطولة النسائية لمسلسل الخروج لتشارك النجوم ظافر العابدين وشريف سلامة البطولة الجماعية للعمل الذي يكتبه محمد الصفتي ويخرجه ماندو العدل ويشاركهم العمل كل من أحمد راتب وصلاح عبد الله ومحمد ابو داوود ورشا المهدي وتامر ضيائي وإنجي ابو زيد ونورهان ورانيا منصور.

وتدور أحداثه في عالم من الاثارة والتشويق التي برعت اروما بيكتشرز في تقديمه في عدد من الاعمال التي حققت نجاحا على الصعيدين الجماهيري والنقدي مثل لعبة ابليس والصياد وظرف أسود.

المسلسل بدء تصويره منذ عدة ب٦ اكتوبر بمشاهد جمعت الفنانين شريف سلامة ونورهان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا