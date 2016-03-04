خبر في الجول – ماكليش مستاء وغاضب من لاعبي الزمالك

عقد أليكس ماكليش مدرب الزمالك جلسة خاصة مع لاعبي الفريق عبر خلالها عن استياءه من مستواهم في مواجهة الإنتاج الحربي الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك 3-1 أمام مضيفه ليتسع الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر إلى 6 نقاط، رغم أن واجه فريقا يلعب بـ10 لاعبين الشوط الثاني بأكمله.

وعلم FilGoal.com أن ماكليش غاضبا من مستوى اللاعبين الذي أدى إلى خسارة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب الأحد في الجولة الـ21 من المسابقة ويأمل في الفوز في ثاني مباراة سيخوضها مدربه الجديد ماكليش الاسكتلندي.