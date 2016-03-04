أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – ماكليش مستاء وغاضب من لاعبي الزمالك

Google+ Print
خبر في الجول – ماكليش مستاء وغاضب من لاعبي الزمالك خبر في الجول – ماكليش مستاء وغاضب من لاعبي الزمالك

عقد أليكس ماكليش مدرب الزمالك جلسة خاصة مع لاعبي الفريق عبر خلالها عن استياءه من مستواهم في مواجهة الإنتاج الحربي الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك 3-1 أمام مضيفه ليتسع الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر إلى 6 نقاط، رغم أن واجه فريقا يلعب بـ10 لاعبين الشوط الثاني بأكمله.

وعلم FilGoal.com أن ماكليش غاضبا من مستوى اللاعبين الذي أدى إلى خسارة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب الأحد في الجولة الـ21 من المسابقة ويأمل في الفوز في ثاني مباراة سيخوضها مدربه الجديد ماكليش الاسكتلندي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع