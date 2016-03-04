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سقوط عاطل أوهم المواطنين بعلاقاته بكبار المسئولين لتوظيف أموالهم بالدقى

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سقوط عاطل أوهم المواطنين بعلاقاته بكبار المسئولين لتوظيف أموالهم بالدقى سقوط عاطل أوهم المواطنين بعلاقاته بكبار المسئولين لتوظيف أموالهم بالدقى
ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة القبض على عاطل فى الدقى، لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل توفير فرص عمل ووظائف لهم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزه 10 بلاغات من مواطنين تفيد بقيام شخص يدعى "فريد.ا" بالاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 300 ألف جنيه، بحجة توفير فرص عمل ووظائف لهم، مدعيا علاقته بكبار المسئولين بالدولة، واكتشافهم تعرضهم للنصب على يد المتهم.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن العقيد مصطفى ياسين وكيل مباحث الأموال العامة بالجيزه من القبض على المتهم بمنطقة الدقى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.


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