ضبط عاطل بحوزته 25 طربة حشيش بمرسى مطروح

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، من ضبط عاطل بحوزته 25 طربة حشيش، من خلال كمين أعد له بمدينة مرسى مطروح.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن معلومات وردت عن قيام "ياسر.ع.ى" عاطل، مقيم بمدينة الضبعة بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطه بكمين أعد له، بتقاطع شارع الإمام مالك مع شارع علم الروم، بدائرة قسم مطروح وبحوزته 25 طربة حشيش.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح، وجارى العرض على النيابة العامة.

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