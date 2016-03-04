مباحث المنصورة تضبط شاب يدير صيدلية شقيقة لبيع الأقراص المخدرة

تمكن رجال مباحث مركز المنصورة، من ضبط شقيق يدير صيدلية شقيقه للاتجار بالمواد المخدرة والأقراص الجنسية مجهولة المصدر.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات إلى الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، تفيد بقيام "حماده ع. ا" 35 سنة، مسئول بيع بصيدلية، مقيم بقرية ميت على التابعة لمركز المنصورة، بإدرة صيدلية شقيقه للاتجار بالأقراص المخدرة، حيث تم ضبط 23 ألف قرص "ترامادول وتامول"، و440 قرص منشط جنسى مجهول المصدر بقصد الاتجار.

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