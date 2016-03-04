القبض على 7 متهمين هاربين وتحرير 839 مخالفة مرورية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية.

أسفر ت الحملة عن ضبط 7 متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز "منوف وبركة السبع والشهداء وشبين الكوم"، تم تحرير محاضر بالواقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة المسؤل عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم، أسفرت عن ضبط 12 دراجة نارية "بدون لوحات"، و45 حالة سحب تراخيص، و2 سيارة بدون لوحات، و53 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 67 حالة تحدث فى المحمول، و6 ركاب زيادة، و48 حالة تصالح فورية، و839 مخالفات نموذج 125 مرور، تم اتخاذ الإجراءات.

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