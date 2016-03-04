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دراسة استقصائية تكشف زيادة مخاطر الإصابة بآلام الرقبة بين الموظفين

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دراسة استقصائية تكشف زيادة مخاطر الإصابة بآلام الرقبة بين الموظفين دراسة استقصائية تكشف زيادة مخاطر الإصابة بآلام الرقبة بين الموظفين
كشفت دراسة استقصائية عن ارتفاع خطر الإصابة بآلام الرقبة بين العاملين، حيث وجدت أن نصف العاملين فى مستشفى "AIIMS" بالهند، من موظفى إدخال البيانات والمعمل، تسبب استخدامهم لأجهزة الكمبيوتر فترات طويلة فى إصابتهم بآلام الرقبة.

وأشار تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا" إلى أن المستشفى تخطط لتدريب موظفيها على طرق تجنبهم التعرض لمشاكل الضعف العام، لأن ألم الرقبة المتصل بالعمل من المشاكل الصحية المنتشرة.

وقال الدكتور"Amit Gupta" المتحدث باسم مستشفى "AIIMS": إذا أجريت دراسة مماثلة على موظفى شركات أخرى كخدمة العملاء أو الشركة متعددة الجنسيات "MNC"، ستكشف النتائج أن معدلات الإصابة بالآم الرقبة بين الموظفين أعلى بكثير.

وأوضح أحد الباحثين، على الصعيد العالمى، تبين أنه خلال عام واحد، انتشرت آلام الرقبة بين العاملين الإداريين بنسبة تراوحت بين 15% و34.4%، مشيرا إلى أن الموظفين الذين أجريت عليهم الدراسة يقضون أكثر من 6 ساعات أمام الكمبيوتر وبالتالى زادت لدهم مخاطر الإصابة بآلام الرقبة، ومن المحتمل أن تكون النساء أكثر تأثرا.

وأشار التقرير إلى أن استخدام جهاز الكمبيوتر المحمول، ليس الخيار الأفضل لتجنب مشاكل آلام الرقبة، بل أدى لزيادة آلام الظهر والرقبة بين الشباب خاصة الطلاب والموظفين الذين يقضون الكثير من الوقت فى استخدامها، خاصة أن تلقى معظم المواد الدراسية أصبح الآن من خلال الإنترنت، والطلاب يقضون ساعات للقراءة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ما يصيبهم بمشاكل فى العضلات والعظام.

ويمكن التغلب على آلام الرقبة باتباع بعض النصائح البسيطة، منها الاستحمام بماء دافئ قبل النوم والاسترخاء والنوم على وسادة مريحة، والتحرك كل 5 دقائق مع تحريك الرقبة وممارسة بعض التمرينات فى مقر العمل.


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