الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم أحياناً، وتزداد كميات السحب مع آخر الليل وصباح الاحد، خاصة غربا قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، تمتد تدريجيا الى باقي مناطق الدولة، كما تنشط الرياح خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25/30 كم/ساعة بوجه عام نهارا، تصل 25 - 40/45 كم ساعة مع آخر الليل وصباح الأحد.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 26 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 15 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 31 16 90 25 .

> دبي 31 18 85 30 .

> الشارقة 30 15 85 30.

> عجمان 30 14 85 30.

> أم القيوين 30 13 85 25 .

> رأس الخيمة 30 13 85 25 .

> الفجيرة 25 20 75 35.

> العين 31 16 80 20 .

> ليوا 32 13 90 25 .

> الرويس 29 17 95 40 .

> السلع 30 15 90 45.

> دلما 26 18 85 50 .

> طنب الصغرى 26 18 80 55 .

> طنب الكبرى 26 18 80 55 .

> أبوموسى 26 18 80 50.

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