كوريا الشمالية ترفض عقوبات الأمم المتحدة وتستعد بالأسلحة النووية

حذرت كوريا الشمالية ، اليوم الجمعة، من أنها ستتخذ إجراءات “صارمة”، ردًا على فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات أكثر صرامة على البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكورية الشمالية – في بيان نقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية : “سنعمل على تسخير مختلف الوسائل والطرق لاتخاذ إجراءات قوية ولا ترحم، بما في ذلك الوسائل المادية”.

> وبحسب ما نقلته “وكالة أنباء الشرق الأوسط” حذرت بيونج يانج من أنها ستتخذ إجراءات “صارمة” ضد هذه الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة وأتباعها، لسحق حقوقها السيادية.

> وأضاف البيان “نرفض بشدة العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة التي نرى أنها الاستفزاز الأكثر تهورا”.

> وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن امتلاكها لترسانة نووية هو للدفاع عن النفس ضد ما وصفته بسياسة واشنطن المعادية لها، مضيفة أن لديها الحق في متابعة برنامج الفضاء للأغراض السلمية.

> وأضافت في بيان “إنه لمن سوء التقدير الخطير الاعتقاد بأن العقوبات سوف تثمر عن كوريا الديمقراطية”.

> وجاء رد كوريا الشمالية بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي أمس الأول الأربعاء بالإجماع عقوبات جديدة على الشمال في أعقاب تجربته النووية الأخيرة.

> وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر جيشه بتجهيز الأسلحة النووية في البلاد، في تعبير واضح عن الغضب بسبب عقوبات الأمم المتحدة الجديدة.