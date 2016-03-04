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ضبط 13 قطعة أثرية بمنزل بالوادى الجديد‎

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ضبط 13 قطعة أثرية بمنزل بالوادى الجديد‎ ضبط 13 قطعة أثرية بمنزل بالوادى الجديد‎

تمكنت مباحث الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بقيادة العميد عبد الباسط السمان، مدير مباحث المديرية، من ضبط 13 قطعة أثرية داخل منزل بمركز الخارجة.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية متنوعة الأشكال والأحجام داخل أحد المنازل بمدينة الخارجة، خلال  ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، عن قيام أحد الأشخاص بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار فيها.

تم تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل قوة أمنية مكبرة بقيادة العميد محمد حامد مفتش الأمن العام، مفتش مباحث مركز الخارجة،  رئيس مباحث مركز الخارجة، معاون مباحث القسم، وتمت مداهمة منزل المتهم، وتم ضبط 13 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل مختلفة الأطوال والأحجام والأشكال، وأواني فخارية ،وقطع أثرية جدارية داخل منزل « أ »، 48 سنة، مقيم منطقة السبط بمدينة الخارجة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1036 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016، واخطار النيابة العامة للتحقيق .

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