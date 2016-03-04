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الجبورى يبحث مع مبعوث الرئيس الأمريكى عملية تحرير الموصل من داعش

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الجبورى يبحث مع مبعوث الرئيس الأمريكى عملية تحرير الموصل من داعش الجبورى يبحث مع مبعوث الرئيس الأمريكى عملية تحرير الموصل من داعش
بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، فى بغداد اليوم الجمعة، مع مبعوث الرئيس الأمريكى منسق التحالف الدولى بريت ماكورك المستجدات الأمنية والسياسية فى العراق، والعمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى والاستعدادات لمعركة تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

ودعا الجبورى- خلال اللقاء- إلى ضرورة زيادة الجهود الدولية بالتنسيق مع الجانب العراقى، وعرض ماكورك على رئيس البرلمان نتائج لقاءاته مع العديد من المسؤولين فى بغداد والمحافظات لشرح آلية تقديم الدعم للمناطق المحررة وخصوصًا على الجانبين الأمنى والإغاثي،حضر اللقاء السفير الامريكى ستيوارت جونز والوفد المرافق.

وأشاد الجبورى بالجهود المبذولة من قبل قوات التحالف الدولى المناهض لداعش لدعم العراق وخصوصًا فى الجانب الاقتصادى وتقديم الدعم لمجالس المحافظات التى انطلقت بمشروع إعادة الإعمار والسيطرة الأمنية على الأرض وهم بحاجة ماسة لوقوف المجتمع الدولى معهم.
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