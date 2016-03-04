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سقوط صاحب شركة واثنين من شركائه لاتهام بالنصب على المواطنين فى الجيزة

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سقوط صاحب شركة واثنين من شركائه لاتهام بالنصب على المواطنين فى الجيزة سقوط صاحب شركة واثنين من شركائه لاتهام بالنصب على المواطنين فى الجيزة
تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم النصب بالجيزة، من القبض على صاحب شركة واثنين من شركائه لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل بيع شاليهات وهمية لهم بالغردقة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد خالد أبو العلا، مدير مكتب مكافحة جرائم النصب بالجيزة، بلاغات من عدد من المواطنين تفيد قيام صاحب شركة عقارات واثنين من شركائه، بالنصب عليهم والاستيلاء على 20 ألف جنيه من كل منهم مقابل حجز شاليهات بمدينة الغردقة، إلا أنهم اكتشفوا تعرضهم للاحتيال وعدم وجود شاليهات مخصصة لهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة أقوال الضحايا، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن العقيد رأفت حمدان من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


>- ضبط صاحب شركة وهمية للاستثمار العقارى لاتهامه بالنصب على المواطنين بالجيزة

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