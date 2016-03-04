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ضبط صاحب محل ديكور بحوزته 3675 عبوة بويات مغشوشة بالبساتين

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ضبط صاحب محل ديكور بحوزته 3675 عبوة بويات مغشوشة بالبساتين ضبط صاحب محل ديكور بحوزته 3675 عبوة بويات مغشوشة بالبساتين
تمكنت مباحث لشرطة والتجارة بالقاهرة من ضبط صاحب محل غير مرخص لمستلزمات الديكور بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص بحيازة وتجميع البويات المغشوشة، والمقلدة لماركات الشركات الكبرى والعالمية ذات المنشأ الأجنبى، والخالية من أى مستندات تفيد مصدر حيازتها أو مشروعيتها تمهيدا لبيعها للمواطنين.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحال المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط 3675 عبوة بوايات ومستلزمات مغشوشة ومقلدة داخل المحل، وتم تحرير المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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