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ننشر نص كلمة السيسي بخط يده فى سجل كبار زوار "سامسونج"

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ننشر نص كلمة السيسي بخط يده فى سجل كبار زوار "سامسونج" ننشر نص كلمة السيسي بخط يده فى سجل كبار زوار "سامسونج"
كتب الرئيس عبد الفتاح ، كلمة فى السجل المخصص لكبار الشخصيات، عند زيارته، اليوم، الجمعة، لمصنع سامسونج للإلكترونيات.

وكتب الرئيس السيسى: "تشرفت مرة أخرى بزيارة صرح عظيم يعكس بجلاء القدرة المبدعة والإرادة القوية وهو ما أثار إعجابى بشدة وأؤكد أن العبقرية والمعجزة هى الإنسان قبل أى شئ آخر.. أتمنى لهذه الدولة العظيمة وشعبها العظيم كل التقدم، وله الحق أن يتقدم فهو يسجل بقوة وبأحرف مضيئة فى سجل الإنسانية والتاريخ مدى صلابته وعلمه وعمله.. شكراً لكم على هذه الفرصة العظيمة التى مكنتنى من التعلم والمعرفة وأتمنى أن يكون التعاون معكم (دولة وشعب) هو سبيل التقدم لنا أيضا فى ، نتعاون من أجل البناء والتعمير والتقدم والاستقرار.. وختاماً لكم منى جزيل الاحترام والشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".


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