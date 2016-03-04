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إطلاق أول مصحف أوراقه مصنعة من الحجارة

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الجمعة 04-03-2016 12:05

أطلق معرض "بايبر وورلد" الشرق الأوسط، في دورته السادسة بدبي، وللمرة الأولى على مستوى العالم، أول نموذج لمصحف القرآن الكريم أوراقه مصنعة من الحجارة، مقاومة للماء وبدون استخدام الأشجار.

ويتميز الورق المصنوع من الحجارة بأنه قابل للتدوير تماماً ويستهلك طاقة أقل بنسبة 50 في المئة في تصنيعه، ويولد نصف كمية ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فهو يمثل تطوراً هاماً في الصناعة.

يتكون ورق الحجارة الثوري من 80 في المئة من ورق حجر الجير (كربونات الكالسيوم)، وكمية بسيطة من الراتنغ الغير سام القابل للتفكك الكيميائي وهو ما يعني منتجاً صديقا للبيئة.

يمكن استخدام هذا الورق بأشكال مختلفة مثل طباعة النصوص والكتب بما في ذلك النصوص الدينية، الهدايا، الحقائب وغيرها من مستلزمات الأوراق المكتبية حيث يتميز هذا الورق بمقاومة الماء والزيوت والبكتيريا ومن ثم فإن يتحلى بالمتانة المتناهية الغير قابلة للتمزيق.

 

العثور على نسخة من المصحف الشريف تعود لعصر الخلفاء الراشدين بألمانيا!

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