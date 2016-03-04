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وزير الشباب والرياضة يزور سوهاج غدًا لتفقد بعض المنشاءات

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وزير الشباب والرياضة يزور سوهاج غدًا لتفقد بعض المنشاءات وزير الشباب والرياضة يزور سوهاج غدًا لتفقد بعض المنشاءات

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة – أرشيفية

تستقبل صباح غدًا السبت محافظة سوهاج وفد من وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وذلك لتفقد عدد من المنشاءات الشبابية والرياضية، بمركزي سوهاج واخميم وحى الكوثر.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة مراكز شباب حى راشد والرى والساحة الشعبية واﻻستاد الرياضى وجزيرة الزهور بمدينة سوهاج، ثم تفقد نادى الرحﻻت ونادى الشبان المسلمين بحى الكوثر، كما يشمل مقترح الزيارة مركز شباب الديابات باخميم.

تهدف الزيارة إلى الوقوف على آداء مراكز الشباب وتقيم الخدمات التى يتم تقديمها من المنشاءات الرياضية للشباب ومدى كفائتها مع تفقد عدد من المنشاءات التى تم اﻻنتهاء من اعمال صيانة وأعمال انشائية بها.

ويستقبل الوزير ومرافقوه الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وكمال ابو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، وعدد من الرياضين والشباب.

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