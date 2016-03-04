الدنمارك ترسل 400 عنصر من القوات الخاصة لمحاربة تنظيم داعش

أعلن رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكى راسموسن الجمعة انه حصل على تأييد لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان لإرسال 400 عنصر من القوات الخاصة وطائرات حربية إلى سوريا والعراق لمقاتلة تنظيم داعش.

وقال راسموسن فى بيان أن "الحكومة ترغب فى تكثيف القتال ضد تنظيم داعش المتطرف. أن إرسال رجال ونساء دنماركيين هو قرار كبير، ولهذا يمكننى أن اؤكد أن خطة الحكومة حظيت بتأييد واسع من الاحزاب الممثلة فى البرلمان"، موضحا أن المقترح سيعرض قريبا للتصويت.

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