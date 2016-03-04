ميركل: بوتين أكد الالتزام بوقف إطلاق النار فى سوريا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد التزام روسيا بوقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى سوريا يوم السبت خلال اتصال هاتفى مع أربعة من زعماء الاتحاد الأوروبى.

وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسى فرانسوا أولوند "أود أن أؤكد مرة أخرى أن الرئيس الروسى أكد رسالة رئيسية مفادها الالتزام بوقف إطلاق النار وأن الهجمات ستقتصر على داعش وجبهة النصرة."

وكانت تشير إلى خطط مدعومة من روسيا "لوقف الأعمال القتالية" فى سوريا تستثنى جماعات مثل داعش وجبهة النصرة.

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