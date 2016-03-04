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ضبط 4 مطلوبين بينهم هاربان من السجن المؤبد فى حريق قسم شرطة الحمام

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ضبط 4 مطلوبين بينهم هاربان من السجن المؤبد فى حريق قسم شرطة الحمام ضبط 4 مطلوبين بينهم هاربان من السجن المؤبد فى حريق قسم شرطة الحمام
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بمديرية أمن مطروح، من ضبط 4 مطلوبين فى قضايا مختلفة، بينهم 2 محكوم عليهما بالسجن المؤبد لاتهامهما مع آخرين بحرق قسم شرطة الحمام عقب ثورة 30 يونيو.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "معروف ع ا ج"- 22 سنة، عاطل، مقيم الحمام- و"سلامة ع ا م "- 33 سنة، عاطل، مقيم بمدينة الحمام- المطلوب التنفيذ عليهما فى القضية جنايات عسكرية الإسكندرية "حريق قسم شرطة الحمام" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط "رضا م م " 23 سنة، عامل - الصادر ضده قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى القضية جنح الحمام "مشاجرة".

وضبط "إبراهيم س م" مواليد 1991 عامل، مقيم الحمام - وبحوزته 2 طلقة خرطوش عيار 12 مم بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.


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