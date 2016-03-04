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مدير أعمال طارق الشيخ: وفاة زميل وإصابة 24 من أعضاء الفرقة فى حادث التصادم

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مدير أعمال طارق الشيخ: وفاة زميل وإصابة 24 من أعضاء الفرقة فى حادث التصادم مدير أعمال طارق الشيخ: وفاة زميل وإصابة 24 من أعضاء الفرقة فى حادث التصادم
صرح إبراهيم الشيخ مدير أعمال المطرب الشعبى طارق الشيخ ، وشقيقه، إن أعداد المصابين فى الفرقة ارتفع إلى 24 تم نقل 19 منهم إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية ، كما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام ، مضيفا فى تصريحات صحفية أن المطرب الشعبى طارق الشيخ يقوم الآن بإنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن لاستلام الجثة .

وكان لقى شخص مصرعه، وأصيب 24 آخرون من فرقة المطرب الشعبى طارق الشيخ، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى "كفر الدوار - الإسكندرية" دائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس أسفل كوبرى 45 .

انتقل لمكان البلاغ المقدم أحمد سمير والنقيب أحمد البرعى معاونى مباحث مركز كفر الدوار، وبالفحص تبين وقوع حادث أتوبيس يقل فرقة شعبية بالمكان المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع "محمود محمد" 40 سنة، مقيم الزيتون القاهرة، وإصابة 24 آخرين .


>- مصرع شخص وإصابة 17 آخرين من فرقة شعبية فى حادث تصادم بالبحيرة

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