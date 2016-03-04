ضبط بندقيتى خرطوش بمنزل صاحب مطعم متهم بالاتجار فى الأسلحة بمطروح

تمكن ضباط قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بمديرية أمن مطروح، من ضبط بندقيتين خرطوش ماركة أوسكار، داخل منزل صاحب مطعم متهم بالاتجار فى الأسلحة، وتبين عدم تواجده بالمنزل وقت المداهمة.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن معلومات وردت لإدارة البحث الجنائى بالمديرية عن قيام "مختار م ب" 40 سنة، صاحب مطعم، مقيم الضبعة- بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط 2 بندقية خرطوش بروحين، ماركة أوسكار تركية الصنع، داخل مسكن المتحرى عنه والذى تبين عدم تواجده وقت الضبط.

تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم جنايات الضبعة، لعرضه على النيابة العامة.

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