أمن دمياط يضبط عاطلا أثناء ترويج الحشيش والأقراص المخدرة

تمكن ضباط مباحث دمياط برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط من ضبط شخص أثناء تردده على المحافظة لترويج مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مكتب مكافحة جرائم المخدرات بدمياط بقيام أحد الأشخاص ويدعى "ع.ر" 32 عاما، مقيم مركز الزقازيق - شرقية، بالتردد على محافظة دمياط بالسيارة رقم 132099 ملاكى شرقية لتوزيع المواد المخدرة على المتاجرين والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء قيادته السيارة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبتفتيشه ضبط بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات، و15 ألف قرص من مخدر الترامادول، ومبالغ مالية من متحصلات عملية الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2615 جنايات قسم أول دمياط.

- مباحث الإسكندرية تضبط حشيش بحوزة عدد من الخارجين على القانون