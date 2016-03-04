أمن الشرقية يضبط طبنجة ميرى سرقها الإخوان من رقيب شرطة

تمكن ضباط قسم أول الزقازيق بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط فنى بمدينة القنايات،أثناء عرضه طبنجة ميرى للبيع، وتبين قيام عدد من جماعة الإخوان بسرقتها من رقيب شرطة بالقسم، أثناء تواجده بخدمته بحى الزهور، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق للتحقيق بمعرفة أحمد عبد الله مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية للرائد حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، عن قيام كل من "إسلام.ن.ع.ن"، 31 سنة، فنى ومقيم القنايات، و"أيمن.ا.ع"، 21 سنة، طالب بكلية الطب جامعة السودان، ومقيم القنايات ونجل عم الأول، بعرض طبنجة للبيع، بثمن لا يتناسب مع ثمنها الحقيقى، على "أحمد.م.ع"، 29 سنة، صاحب كشك سجاير، ومقيم مركز الزقازيق، وذلك بوساطة فرد شرطة، ويدعى "ناصر.ال.م"، 42 سنة عريف شرطة بوحدة مباحث قسم أول .

وتبين من التحريات أن السلاح يحمل الرقم 230944، وتبين سرقته من "عوض حسن عوض" رقيب شرطة بوحدة مباحث القسم، ومحرر عنه المحضر رقم 4649 جنح القسم لسنة 2014، أثناء توجده بخدمته الأمنية بحى الزهور، وقيام مسيرة لعدد من لجماعة الإخوان، وتعدى بعضهم عليه بالضرب والاستيلاء على السلاح عهدته.

وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهم الأول "إسلام"، وقرر فى التحقيقات حصوله على الطبنجة من نجل عمه المتهم الثانى، والمتواجد بدولة السودان، كونه طالبًا بكلية الطب، مضيفًا، أن المتهم ينتمى لجماعة الإخوان، ومعظم أفراد أسرته ينتمون للجماعة، وعدد منهم بالسجون حاليًا.

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