نجيب يقترب من العودة للأهلي

اقترب محمد نجيب مدافع الأهلي من العودة لصفوف فريقه بعد أن بدأ يتعافى نهائيا من آلام العمود الفقري التي لحقت به مؤخرا.

وأوضح خالد محمود طبيب الفريق أن نجيب تخلص بالفعل من آلام الظهر بعد الراحة السلبية التي حصل عليها وبدأ في التدريبات الاستشفائية واستجاب لها.

ومن المنتظر أن يخضع محمد نجيب لاختبار طبي يوم الأحد المقبل لتحديد إمكانية لحاقه بالسفر إلى أنجولا مع الفريق لمواجهة ريكرياتيفو في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل إلى لواندا من أجل مواجهة ريكرياتيفو يوم السبت 12 مارس.