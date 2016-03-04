شبيطة لـ في الجول: لم نستحق الخسارة أمام الأهلي.. وأتمنى العودة له

يرى مصطفى شبيطة لاعب بتروجيت أن فريقه لم يستحق الخسارة (2-صفر) أمام الأهلي الأربعاء في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وكسر الأهلي مسيرة بتروجيت الممتازة في الدوري، فبعد 11 مباراة لم يخسر فيها الأخير نجح متصدر البطولة في الفوز عليه باستاد برج العرب.

وقال شبيطة لـFilGoal.com:"لم نستحق الخسارة، النتيجة العادلة هي التعادل. لقد سيطرنا على المباراة أول 25 دقيقة".

"ركلة الجزاء التي سجلوا منها أثرت علينا بالسلب، رأيتها في الملعب غير صحيحة، ربما تختلف في الإعادة التلفزيونية".

"الأهلي بيتي فأنا ألعب له منذ أن كان عمري 6 سنوات، كنت أنوي عدم الاحتفال إذا سجلت هدفا".

"أتمنى ارتداء القميص الأحمر مجددا، هذه رغبتي منذ عامين، لا أعتقد أن الأمر صعبا".

"لاعبو الأهلي كانوا متحمسين جدا في المباراة لرغبتهم القوية في الفوز، وهذا خلق نوعا من العنف في الأداء، خاصة من أحمد حجازي وحسام عاشور تجاهي".

"هذا حماس المباراة ليس أكثر، في النهاية هم أصدقائي وأخوتي".