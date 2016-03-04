مصرع عازف وإصابة 24 آخرين من فرقة «طارق الشيخ» في حادث سير بالبحيرة

مراسل «ONA»:

لقى عازف في فرقة المطرب الشعبي طارق الشيخ مصرعه فجر اليوم الجمعة، وأصيب 24 آخرين؛ إثر انقلاب الأتوبيس الخاص بالفرقة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقرب من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأكد إبراهيم الشيخ، مدير أعمال المطرب طارق الشيخ، وشقيقه، في تصريحات صحفية اليوم، وفة محمود صورة، عازف دف بالفرقة، وإصابة 24 من أعضاء الفرقة، تم نقل 19 إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية، و5 إلى القوات المسلحة، والجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام.

وكانت فرقة الفنان طارق الشيخ أحيت حفلاً فنياً بالإسكندرية ليلة الجمعة، وخلال عودتهم فى الصباح انقلبت بهم السيارة على طريق مصر إسكندرية بالقرب من مركز كفر الدوار، مما أسفر عن مصرع عازف وإصابة 24 آخرين منهم 5 فى حالة خطيرة.