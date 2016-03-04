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تأجيل انعقاد عمومية "الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات والأجور لـ 18 مارس

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تأجيل انعقاد عمومية "الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات والأجور لـ 18 مارس تأجيل انعقاد عمومية "الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات والأجور لـ 18 مارس
أجل مجلس نقابة الصحفيين انعقاد الجمعية العمومية ،ل 18 مارس الجارى ،وذلك لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء التى يبلغ عددها 8420 ،حيث وقع فى كشوف الحضور ما يقرب من 226 صحفيا ، مما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد ل18 مارس الجارى، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (1)

وكان مجلس نقابة الصحفيين،قد دعا الاعضاء المقيدين بجدول المشتغلين للاشتراك فى الجمعية العمومية،للتصديق على الميزانية و مناقشة قضايا الحريات و الاجور و ارسل خطابات بالدعوة لهم تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية بالبريد المسجل على عناوين الزملاء المعتمدة بالنقابة، كما شملت دعوة الجمعية العمومية ، أسطوانة مدمجة وتقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2015 إلى مارس 2016 وكلمة للنقيب يحيى قلاش وأخرى للسكرتير العام وملحقا خاصا بالصور عن الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، فضلاً عن الميزانية العمومية للنقابة لعام 2015 والموازنة التقديرية لعام 2016، وتقرير اللجان.

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (2)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (3)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (4)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (5)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (6)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (7)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (8)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (9)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (10)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (11)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (12)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (13)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (14)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (15)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (16)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (17)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (18)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (19)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (20)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (21)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (22)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (23)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (24)

الصحفيون يتوافدون على عمومية النقابة لمناقشة الحريات والأجور (25)


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