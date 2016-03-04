مجدى العجاتى: مجلس الدولة يناقش تشريعات "الداخلية" لضبط الأداء الأمنى غدًا

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس الوزراء انتهى من مناقشة التعديلات التشريعية التى أعدتها وزارة الداخلية والتى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأداء الأمنى بالشارع المصرى.

وأضاف العجاتى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون الشرطة التى اقترحتها وزارة الداخلية، وأرسلها إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب والتى أرسلتها بدورها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، وتابع: "من المقرر أن تعقد جلسة صباح باكر السبت لمراجعة التعديلات بقسم التشريع بمجلس الدولة".

وأوضح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة سترسل التعديلات المقترحة من الحكومة إلى مجلس النواب فور إرسالها للوزارة مرة أخرى من قسم التشريع بمجلس الدولة بعد الانتهاء من مناقشتها.

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