مقتل 4 وإصابة 4آخرين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب خلاف على قطعة أرض بالقليوبية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كفر أبو ذكرى، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بسبب النزاع على حد فاصل لقطعة أرض زراعية، تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عادل محروس، مأمور مركز شرطة بنها، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر أبو ذكرى بمدينة بنها، ولقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، وتم نقلهم الجثامين والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى.

انتقلت قوات الأمن وتم فرض كردون أمنى حول القرية لضبط الجناة ومنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين مرة أخرى. ودلت تحريات المباحث إلى أن المشاجرة وقعت بين "إبراهيم س.ح" متهم أول، وطرف ثان "نادية. س. ع" بسبب النزاع على حد فاصل لعدد 3 قراريط أرض زراعية فى قرية كفر أبو ذكرى بمدينة بنها، ما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص وإصابة كل من "رضا .م ع" و"شحته .م" و"ناصر .م" و"حسين إ"، وجميعهم طرف واحد فى المشاجرة، مع الطرف الأول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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