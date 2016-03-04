جولة آسيوية ناجحة حصيلة نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

جولة السيسى لآسيا تبدأ بزيارة كازاخستان

تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى فى الجولة الآسيوية التى قام بها وشملت كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية، أجرى خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسئولين فيها تتعلق بدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادى، كما التقى بممثلى كبريات الشركات فى هذه الدول لتشجيعهم على توسيع استثماراتهم فى مصر ، وشهد الرئيس أيضا مراسم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون المشترك.>واستهل الرئيس السيسى جولته الأسيوية بزيارة كازاخستان، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس نزارباييف تم خلالها استعراض مختلف مجالات التعاون بين البلدين، حيث أعرب الرئيس السيسى عن تقدير مصر لدعم وتأييد كازاخستان لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى، وتطلعها لتعزيز التعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات فى الفترة القادمة، تمهيدا لتفعيل تلك الاتفاقية عقب التوقيع عليها، كما أعرب عن التطلع للاستفادة من تجربة كازاخستان فى إنشاء العاصمة الجديدة أستانا، وذلك فى ضوء الجهود المصرية الجارية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأعلى المعايير العالمية.

كما بحث الرئيسان إمكانية إقامة عدد من المشاريع الزراعية المشتركة، وخاصة فى مجال الغلال، حيث رحب الرئيس السيسى بمقترحات تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الأمن الغذائى على ضوء قرار مصر بالانضمام لمنظمة الأمن الغذائى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، التى تم اقتراح إنشائها بمبادرة من الرئيس نزارباييف. وأعرب الرئيس السيسى عن تطلع مصر لزيادة ومضاعفة أعداد السياح الوافدين من كازاخستان، ورحب بتسيير خط طيران مباشر بين أستانا وشرم الشيخ، ومن جانبه أكد الرئيس الكازاخى اهتمام بلاده بمصر كمقصد سياحى كبير، نظرا لما تتمتع به من حضارة عظيمة ومناخ معتدل، فضلا عما تزخر به من تراث أثرى عظيم، مؤكدا تشجيعه لمواطنيه على السفر إلى مصر.

كما أكد الرئيسان أهمية التعاون فى مجال تجارة الترانزيت، وتطرقت المباحثات إلى التعاون فى مجال الفضاء، لا سيما أن مصر أطلقت أول قمر صناعى لها من كازاخستان، بالإضافة إلى سبل التعاون بين البلدين فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأكد الرئيسان أهمية مواصلة الجهود الدولية والتعاون فيما بين البلدين من أجل إنشاء مناطق خالية من السلاح النووى.

وشهد الرئيسان السيسى ونزارباييف التوقيع على المشاركة المصرية فى معرض "إكسبو 2017 " وانضمام مصر للمنظمة الإسلامية للأمن للغذائى.

وبحث الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الكازاخى كريم ماسيموف تفعيل برامج التعاون وعقد اللجنة المشتركة فى سبتمبر المقبل، وتفعيل العديد من مجالات التعاون وفى مقدمتها إقامة عدد من المشاريع الزراعية المشتركة فى كلا البلدين والتعاون فى مجال الغِلال، وإنشاء شركات مشتركة لصناعة الدواء، فضلا عن ترحيب الجانبين بتبادل الاستثمارات بين البلدين.

الرئيس السيسى يشهد جلسة منتدى الأعمال المصرى الكازاخى المشترك

>وشهد الرئيس السيسى عقب ذلك جلسة منتدى الأعمال المصرى الكازاخى المشترك، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء الكازاخى، حيث ألقى الرئيس كلمة تضمنت استعراضا للمشروعات الاقتصادية التى تدشنها وتنفذها مصر، والجهود الجارية لجذب الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، فضلا عن آفاق التعاون الواعدة اقتصاديا وتجاريا بين مصر وكازاخستان.

كما ألقى كل من رئيس الوزراء الكازاخى، ورئيسا الجانبين المصرى والكازاخى فى منتدى الأعمال المشترك كلمات تناولت فرص التعاون المتعددة بين مصر وكازاخستان، وأهمية الاستفادة منها لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين المصرى والكازاخى.

وأشاد الرئيس السيسى فى كلمته أمام جامعة نزارباييف بالتعاون الثقافى والأكاديمى بين مصر وكازاخستان، باعتباره الجسر الممتد للعلاقات الثنائية، وأعرب عن ثقته باستمرار هذا الجسر بالمزيد من التواصل والنمو تحقيقا لرفاهية الشعبين، وأكد فيها أن جهود مكافحة الإرهاب لن تجدى نفعا إلا إذا بذلت فى إطار من وحدة الهدف وإدراك لخطورة المعركة التى نخوضها فهى معركة من أجل مستقبل الحضارة الإنسانية كلها ومن أجل غد أفضل تستطيع شعوبنا أن تتمتع فيه بثمرة البناء والتقدم والرخاء بعيدا عن أعمال العنف والترويع وتهديد أمن الشعوب وسلامها.

وتوجه الرئيس السيسى بعد ذلك إلى طوكيو فى ثانى محطة بجولته الأسيوية، واستهل زيارته بلقاء مع شينيشى كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتنمية (جايكا) باعتبارها من أكثر الوكالات التى قدمت دعما لمصر فى المشروعات التنموية، حيث بحث الرئيس مع رئيس الجايكا استمرار التعاون فى عدد من المشروعات المتعلقة بالطاقة والتعليم والمشروعات التنموية الأخرى، وأكد رئيس الجايكا استعداد اليابان للتعاون مع مصر فى مجال التعليم والمتحف الكبير، والكهرباء وتطوير مطار برج العرب.

والتقى الرئيس مع يوشى ماسوزو محافظ طوكيو، وتناول اللقاء بحث سبل مواجهة المشاكل التى تواجه العواصم الكبرى وعلى رأسها التكدس المرورى، وكيف تغلب طوكيو على هذه المشاكل وسبل استفادة مصر من التجربة اليابانية فى هذا المجال.

>الرئيس السيسى فى البرلمان اليابانى

>وخلال زيارته للبرلمان اليابانى، أشاد الرئيس السيسى بالنموذج الذى يقدمه الشعب اليابانى وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفانى والإتقان، وأعرب عن شكره لإتاحة الفرصة لإلقاء خطاب أمام نواب الشعب اليابانى فى هذا الصرح العظيم الذى يجسد ديمقراطية اليابان، وأعرب الرئيس عن تطلعه لتعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين لإسهامه فى إثراء العلاقات الثنائية باعتباره إحدى القنوات المهمة للتفاعل والتعاون.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لتعزيز التعاون بين طوكيو والقاهرة تفعيلا لاتفاق التآخى الموقع بين المدينتين والاستفادة من التجربة الفريدة لمدينة طوكيو فى التغلب على مشاكل المرور والنظافة وتطبيق أساليب متطورة فى النقل والتخطيط العمرانى، وإدارة الشئون المحلية وآليات إدارة الأزمات، وجاء ذلك خلال استقبال السيسى يوئيتشى ماسوزوى محافظ طوكيو.

السيسى يلتقى رؤساء الشركات اليابانية الكبرى

>والتقى الرئيس السيسى بعدد من رؤساء الشركات اليابانية الكبرى حيث تم استعراض المشروعات التى تقوم مصر بتنفيذها، وما تتيحه من فرص لزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا اليابانية.>وعقد الرئيس السيسى جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذكر رئيس الوزراء اليابانى أن بلاده ستواصل وتعزز تعاونها الاقتصادى مع مصر من خلال مساعدات التنمية الرسمية ومساهمة البنك اليابانى للاستيراد والتصدير فى تمويل بعض المشروعات التى تنفذها اليابان فى مصر.

ونوه رئيس الوزراء اليابانى إلى تأسيس شراكة مصرية يابانية للتعليم من أجل تطبيق نظام التعليم اليابانى فى المدارس المصرية، فضلا عن تقديم 2500 منحة على مدار خمس سنوات للطلاب والمتدربين المصريين لإعداد الكوادر البشرية المصرية والمساهمة فى تنمية مهاراتهم، وفى سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليابانى مواصلة بلاده دعمها للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرض الرئيس السيسى مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والإجراءات التى تم اتخاذها لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. وأكد الرئيس ترحيب مصر بالمستثمرين والشركات اليابانية، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الواعدة فى الكثير من المجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاع الصحة.

قرض ميسر من وكالة الجايكا لتمويل ثلاثة مشروعات

>وعقب انتهاء المباحثات شهد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى توقيع اتفاق لقرض ميسر تقدمه وكالة الجايكا لتمويل ثلاثة مشروعات هى توسيع مطار برج العرب، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات فى الغردقة، فضلا عن رفع كفاءة ثلاث شركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء فى مصر.

واستقبل الرئيس السيسى بطل السومو المصرى عبد الرحمن شعلان، الذى يحظى بشعبية كبيرة فى اليابان فى لعبة السومو الشعبية، ويعد أول مصارع سومو أفريقى وعربى، وأول مصارع مسلم يصل إلى دورى الاحتراف فى اليابان، وأشاد الرئيس باللاعب المصرى، وما أحرزه من تقدم على الصعيد الرياضى، بما يجعله نموذجا مشرفا لمصر فى اليابان.

واستقبل ولى العهد الأمير ناروهيتو الرئيس السيسى فى القصر الإمبراطورى باليابان، وأطمأن الرئيس من ولى العهد على الحالة الصحية لإمبراطور اليابان الذى يمر بوعكة صحية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو فى مجال السياحة، وأكد الرئيس اهتمام مصر بعودة التدفقات السياحية اليابانية إلى سابق عهدها، لمواصلة عملية التبادل الثقافى والحضارى بين البلدين، والتى شهدت خلال القرن ال(19) زيارة وفد الساموراى إلى مصر.

والتقى الرئيس السيسى يوريكو كويكى رئيسة جمعية الصداقة المصرية اليابانية بالبرلمان اليابانى، على رأس وفد ضم عددا من أعضاء مجلسى النواب والمستشارين بالبرلمان اليابانى، وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التى تجمع بين مصر واليابان، معربا عن سعادته بزيارته الأولى إلى طوكيو، ومشيدا باللقاءات التى عقدها مع مختلف القيادات والمسئولين اليابانيين وما أحرزته من نتائج إيجابية.

وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته بالتحدث أمام الاجتماع العاشر لمجلس الأعمال المصرى اليابانى فى أول زيارة رسمية له لليابان.

وقال إن المجلس من أبرز الفاعلين فى العلاقات المصرية اليابانية، وأضاف أن مصر تشهد عصرا تنمويا جديدا وتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء فى العالم وعلى رأسهم اليابان ونسعى لشراكة حقيقة مع اليابان لدعم النهضة التنموية مع مصر، مؤكدا أهمية التعاون لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات اليابانية فى مصر، ودعا إلى العمل على تسهيل نفاد المنتجات المصرية إلى السوق اليابانية.

والتقى الرئيس يوسكا تاكاجى نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانى، ونوه الرئيس السيسى إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين اليابانيين فى مصر، وذلك فى ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

السيسى يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر واليابان

>وشهد الرئيس السيسى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر واليابان، وشملت الاتفاقيات الثلاث اتفاقا بين شركة إيسوتشى اليابانية وشركة الكهرباء المصرية فى مجال توليد الطاقة الحرارية، واتفاقا بين شركة سيموتى اليابانية وشركة الكهرباء المصرية لإنشاء مولدات طاقة كهربائية فى مدينة مرسى مطروح بقدرة 1000 ميجاوات، وكذلك اتفاقا بين شركات ماريتى والسويدى والكهرباء المصرية لإنشاء محطة للطاقة الحرارية بغرب مطروح.

وبالنسبة لمذكرات التفاهم الـ(15)، تم توقيع مذكرة بين شركة ميتسوبيشى هيتاشى باور سيستم اليابانية والشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن المحطة الحرارية فى مطروح، ومذكرة بين شركة ميتسوبيشى والشركة القابضة بشأن تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية.

وزار الرئيس مدرسة يابانية للتعليم الأساسى، حيث اطلع عن قرب على التجربة اليابانية فى تربية وتعليم النشء، ووجه الدعوة لطلابها لزيارة مصر.

كوريا الجنوبية المحطة الثالثة فى الجولة الآسيوية

>بعد ذلك توجه الرئيس السيسى إلى كوريا الجنوبية المحطة للثالثة فى جولته الآسيوية، واستهلها بعقد جلسة مباحثات مع بارك جون هيه رئيسة كوريا الجنوبية، تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكورية فى مصر وخاصة فى المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق أسيا والتعاون المشترك فى جهود مكافحة الإرهاب.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة البدء فى تنفيذ مشروعات التعاون التنموى الجارى التباحث بشأنها بين الجانبين، خاصة أنها تتعلق بمجالات هامة بالنسبة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مثل مشروعات الطاقة والنقل، إلى جانب مجال التعليم الذى تأمل مصر فى الاستفادة من الخبرة الكورية فيه.

وعلى الصعيد الإقليمى، أكد الرئيس أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تواجه دول منطقة الشرق الأوسط للحفاظ على سلامتها الإقليمية وسيادتها على أراضيها وصون مقدرات شعوبها، كما أكد أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمنى ولكن تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضاء على الظروف الصعبة التى تمثل بيئة خصبة لنمو الإرهاب.

وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيس السيسى ورئيسة كوريا الجنوبية مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى العديد من المجالات، ومنها اتفاق إطارى لتنظيم إتاحة القروض الكورية إلى مصر، ومذكرة تفاهم بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التعليم العالى المصرية ووزارة التعليم الكورية، وأخرى بين وزارتى العدل، وبين وزارتى الصناعة والتجارة فى البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بشأن تطوير ميناء الإسكندرية، وإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، واتفاق قرض بين سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى، ومشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية من نجع حمادى إلى الأقصر.

ثم عقد الرئيس السيسى اجتماعا موسعا مع رئيس الوزراء الكورى هونج كيو آهن بحضور وفدى البلدين، وأكد الرئيس السيسى الأهمية التى توليها مصر لعلاقاتها مع كوريا الجنوبية التى قدمت مثالا للتقدم الاقتصادى والتكنولوجى، ونوه إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد آليات التعاون القائمة بين البلدين، كما أكد أهمية التعاون فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى خاصة فى قطاع البنية التحتية، بما فى ذلك مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وغيره من المشروعات فى مجالات الطاقة والنقل وإنشاء المدن الجديدة، وصناعة السفن وتطوير الترسانات البحرية، والتى أبدت بعض الشركات الكورية اهتماما واضحا بالتعاون فيها مع الجانب المصرى.

>وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته للتحدث أمام مجلس الأعمال المصرى الكورى باعتبار رجال الأعمال والمستثمرين الفاعلين الحقيقيين فى مجال تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، مشيرا إلى أن مصر تعول كثيرا على هذه العلاقات فى الفترة القادمة لتحقيق طفرة اقتصادية فى مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين.

>وتوجه الرئيس السيسى إلى مقر البرلمان الكورى، حيث عقد لقاء مع رئيس البرلمان الكورى، وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على تنمية علاقاتها مع كوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون بين برلمانى البلدين لإثراء البعد الشعبى فى تلك العلاقات، الأمر الذى يساهم فى تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لقيام البرلمان الكورى بمساندة جهود الحكومة الكورية لتعزيز التعاون مع مصر فى المرحلة المقبلة.

واستقبل الرئيس السيسى مجموعة من رؤساء الشركات الكبرى، حيث بحث معهم زيادة الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة، كما استقبل تشانج سو هيو رئيس اتحاد الصناعات الكورى، حيث تم استعراض الفرص المتاحة أمام زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.

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