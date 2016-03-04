القبض على مهندس تنظيم بحى الهرم لاتهامه بتزوير أوراق رسمية للحصول على رشاوى

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب بحجز، مهندس تنظيم بحى الهرم، على ذمة التحريات، لاتهامه بالتزوير فى أوراق رسمية، والاحتيال على المواطنين.

كشفت تحريات ضباط المباحث، بإشراف العميد أيمن الحمزاوى رئيس مباحث مرافق الجيزة، أن المتهم "س.خ" مهندس بحى الهرم قام بتحرير قرار إيقاف أعمال مخالفة بالعقار ملك صاحب بازار يدعى "محمد.م"، وذلك لبناءه الطابق الأول بعد الأرضى بدون ترخيص، كما حرر له محضر حمل رقم 2170 لسنة 2015 تنظيم حى الهرم، لقيامه بتك الأعمال المخالفة بتكلفة مالية قدرها 180 ألف جنيه.

كما كشفت تحريات المقدم عبد العزيز كمال ضابط شرطة المرافق، أن المحضر الذى حرره مهندس حى الهرم ضد صاحب البازار مخالف للقانون وعلى غير الحقيقة، وتبين من خلال الكشف الفنى على المهندس أنه سابق اتهامه فى 8 قضايا جنائية منها القضية رقم 1609 لسنة 2016 جنح قسم الهرم الخاصة بالرشوة والتزوير.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث شرطة المرافق، إلى أن المتهم تواطىء مع شقيق مالك البازار، لارتكاب تلك المخالفات، بسبب وجود نزاع قضائى على الأحقية فى ميراث العقار والمحلات التجارية الكائنة به.

كما تبين من خلال تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق وبالجيزة، لفحص العقار والقرارات التى اتخذها المهندس، أن العقار قديم ولا يوجد به أى مخالفات تستدعى اتخاذ إجراءات إيقاف بناء ضده.

كما تبين أن المتهم وقع على تلك القرارات بصفته مهندس التنظيم، وأيضا مدير إدارة التنظيم بحى الهرم، وهو ما يعد تزويرا فى مستندات رسمية، وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد محمد داوود معاون مباحث مرافق الجيزة، من القبض على المتهم أثناء وجوده بمبنى حى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

بالفيديو.. صاحب محل بفيصل يحاول منع إزالة تاندة: "يخرب بيوتكم يا كفرة"