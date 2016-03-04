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نقيب الصحفيين: أرسلنا 27 شكوى للرئاسة لإصدار عفو رئاسي على من بشملهم القرار

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نقيب الصحفيين: أرسلنا 27 شكوى للرئاسة لإصدار عفو رئاسي على من بشملهم القرار نقيب الصحفيين: أرسلنا 27 شكوى للرئاسة لإصدار عفو رئاسي على من بشملهم القرار

يحيى قلاش، نقيب الصحفيين

مراسل – عمر جمال:

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن الجمعية العمومية العادية التي كانت مقررة، اليوم الجمعة، كانت تضع على جدول أعمالها خريطة الأجور،  وأوضاع الصحفيين المتردية، وملف التشريعات الصحفية، وكذلك موضوع لجنة القيد، والعلاقات العامة.

وأوضح “قلاش”، في تصريحات خاصة لـONA أن الجمعية العمومية، بناءً على قانون ينص على دعوة الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من كل عام، لمناقشة بندين أساسيين هما تقرير الأنشطة والموازنة .

وأضاف نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت شكاوى من أسر بعض المحبوسين، وأنهم قدموا بلاغ للنائب العام وبلاغ لوزير الداخلية، وتم إخطارهم بنقل الحالات اللتي تتلقى العلاج إلى المسنشفيات لتكثيف الرعاية الصحية حولها، وهذا الملف يله أهمية خاصة.

واشار “قلاش”،  إلى أن النقابة أرسلت 27 شكوى للرئاسة لإصدار العفو الرئاسي على من بشملهم قرار العفو.

 

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