جورج كلوني: أؤيد هيلاري كلينتون و«ترامب» شخصية فاشية كارهة للأجانب

أعرب نجم هوليود الشهير جورج كلوني، عن دعمه للمرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، مضيفا أن المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب يعد شخصية فاشية كارهة للأجانب.

وقال الممثل الأمريكي – في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة “جارديان” البريطانية ونشرتها على موقعها الإلكتروني – “إنني من أنصار هيلاري، وأقوم بتنظيم عملية لجمع الأموال من أجلها”.

وأضاف كلوني “أحب بالفعل المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز، وأنا سعيد حقا بأنه من ضمن المنافسين في المناظرات، فهو يذهب بالحديث إلى أشياء لا يتحدث أحد عنها مطلقا في السياسة الأمريكية، مثل الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تزداد سوءا يوما بعد يوم”.

وبخصوص ترامب، رأى الممثل الأمريكي بأن صعوده المرجح بشكل متزايد لأن يكون المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية يعد أمرا جنونيا.

وأضاف أن “ترامب ينتهز الفرص بشكل جيد، والآن أصبح فاشيا أو بالأحرى شخصية فاشية كارهة للأجانب. لكنه ليس كئيبا بشكل كامل” مضيفا “إنه يكرر الفكرة القديمة المنسوبة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل والقائلة بأنه يمكنك التعويل على الأمريكيين للقيام بالشيء الصحيح بعد أن يكونوا قد استنفدوا كل الخيارات الأخرى”.

وتابع “لتوضيح ذلك أقول إن حقيقة الأمر هي أنه في موسم الانتخابات تسير الأشياء بشكل جنوني، وتصل الأصوات العالية والمتطرفة بشكل أكبر، فيمكنك أن تسمع فكرة سخيفة بشكل هائل مثل أننا سنحظر على المسلمين دخول البلاد. ولكننا لن نفعل ذلك على الإطلاق، فهناك لوحة تذكارية بقاعدة تمثال الحرية مكتوب عليها عبارة تشدد على ضرورة وأهمية الوحدة، لهذا لن يحدث”.