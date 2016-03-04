أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جورج كلوني: أؤيد هيلاري كلينتون و«ترامب» شخصية فاشية كارهة للأجانب

Google+ Print
جورج كلوني: أؤيد هيلاري كلينتون و«ترامب» شخصية فاشية كارهة للأجانب جورج كلوني: أؤيد هيلاري كلينتون و«ترامب» شخصية فاشية كارهة للأجانب

أعرب نجم هوليود الشهير جورج كلوني، عن دعمه للمرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، مضيفا أن المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري دونالد يعد شخصية فاشية كارهة للأجانب.

وقال الممثل الأمريكي – في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة “جارديان” البريطانية ونشرتها على موقعها الإلكتروني – “إنني من أنصار هيلاري، وأقوم بتنظيم عملية لجمع الأموال من أجلها”.

وأضاف كلوني “أحب بالفعل المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز،  وأنا سعيد حقا بأنه من ضمن المنافسين في المناظرات، فهو يذهب بالحديث إلى أشياء لا يتحدث أحد عنها مطلقا في السياسة الأمريكية، مثل الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تزداد سوءا يوما بعد يوم”.

وبخصوص ترامب، رأى الممثل الأمريكي بأن صعوده المرجح بشكل متزايد لأن يكون المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية يعد أمرا جنونيا.

وأضاف أن “ترامب ينتهز الفرص بشكل جيد، والآن أصبح فاشيا أو بالأحرى شخصية فاشية كارهة للأجانب. لكنه ليس كئيبا بشكل كامل” مضيفا “إنه يكرر الفكرة القديمة المنسوبة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل والقائلة بأنه يمكنك التعويل على الأمريكيين للقيام بالشيء الصحيح بعد أن يكونوا قد استنفدوا كل الخيارات الأخرى”.

وتابع “لتوضيح ذلك أقول إن حقيقة الأمر هي أنه في موسم الانتخابات تسير الأشياء بشكل جنوني، وتصل الأصوات العالية والمتطرفة بشكل أكبر، فيمكنك أن تسمع فكرة سخيفة بشكل هائل مثل أننا سنحظر على المسلمين دخول البلاد. ولكننا لن نفعل ذلك على الإطلاق، فهناك لوحة تذكارية بقاعدة تمثال الحرية مكتوب عليها عبارة تشدد على ضرورة وأهمية الوحدة، لهذا لن يحدث”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات

مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات

مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى"

مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى"

الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب

الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»