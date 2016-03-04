«الكرملين» قلق إزاء استعداد كوريا الشمالية لاستخدام القوات النووية

أعربت الرئاسة الروسية “الكرملين” اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء تصريحات كوريا الشمالية حول استعدادها لاستخدام قواتها النووية، وحث جميع الدول على التحلي بضبط النفس.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن المتحدث الصحفي باسم القصر الرئاسي دميتري بيسكوف، قوله “هذا الأمر يسبب القلق الشديد نوعا ما، ونراقب، بالطبع، الوضع عن كثب ونأمل أن تحافظ جميع دول المنطقة ودول العالم الثالث على نهج متوازن وضبط النفس في هذا الوضع الصعب”.

وكانت كوريا الشمالية أصدرت في وقت سابق من اليوم الجمعة بيانا ردا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على تشديد العقوبات ضدها بسبب تجربتها النووية الأخيرة وإطلاق صاروخ بعيد المدى.