مهاجم نيجيريا: تذبذبنا لا يجعلنا خائفين من مصر

يرى فانيندو أدي مهاجم منتخب نيجيريا أن فريقه قادرا على هزيمة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويستضيف فريق النسور الخضراء منتخب الفراعنة يوم 25 مارس الجاري ثم يواجهونه مجددا بعدها بأربعة أيام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويتنازع الفريقان على المركز الأول الذي سيتأهل صاحبه إلى النهائيات التي ستقام بالجابون العام المقبل، ويتصدر الفراعنة المجموعة بـ6 نقاط حاليا يليهم نيجيريا (4) ثم تنزانيا (1) ثم تشاد (صفر).

واستقال صنداي أوليسيه مدرب نيجيريا منذ عدم أيام لتسند المهمة لسامسون سياسيا الذي استدعى لاعب بورتلاند تيمبرز الأمريكي للمرة الأولى في قائمة الفريق.

ولم تتأهل نيجيريا إلى كأس أمم إفريقيا الأخيرة مثلها مثل الفراعنة، ولابد لها من الانتصار على مصر لكي تقطع شوطا طويلا نجو الجابون 2017.

وقال أدي في تصريحات نقلها موقع فوتبول أفريكا:"مسألة أن المنتخب متذبذب المستوى لا يعني أننا بالضرورة لابد أن نخاف من مصر".

وأضاف "إذا اتحدنا ولعبنا من أجل الفريق سنفوز".